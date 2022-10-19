Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
TSK unsurları, güvenlik iş birliği kapsamında Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na destek verecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 22:25
TSK unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar'a gitti.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar'a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar'a güvenlik desteğimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız