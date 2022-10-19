Erzurum'da belediyeden işçi maaşlarına yüzde 75 zam
Erzurum'da belediyeden işçi maaşlarına yüzde 75 zam
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Sponsorlu İçerik
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var
Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
TBMM, Amasra'daki maden kazasını araştıracak
TBMM, Amasra'daki maden kazasını araştıracak
Bakan Koca ve Sağlık Müdüründen 'maden ocağı patlaması yaralarına' dair açıklama
Bakan Koca ve Sağlık Müdüründen 'maden ocağı patlaması yaralarına' dair açıklama
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' haberine açıklama
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' haberine açıklama
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Nebati'den BES açıklaması
Bakan Nebati'den BES açıklaması
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği madende incelemede bulunan bilirkişi heyeti açıklamada bulundu. Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır, 'Bizim genel olarak izlenimimiz ve tespitlerimiz burada olayın bir ihmal olduğu. Yakın bir zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorumluların tespit edilip adalet önünde hesap vereceklerini düşünmekteyiz' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Ekim 2022 23:00
Yazdır
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu faciası sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında bilirkişi heyeti ocağın bulunduğu alanlarda incelemede bulundu.

Akşam saatlerinde biten çalışmalardan sonra heyette bulunan Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır, açıklamada bulundu.

"BİZİM İZLENİMİZ İHMAL OLDUĞUDUR"

Parlatır, "Maden faciamıza ilişkin yaklaşık 6,5 saat süren keşfimize Bartın Cumhuriyet Başsavcısının bizzat katılımıyla 3 savcı, yönetim kurulu üyesi ve avukat arkadaşlarla burada bulunup tamamladık. Daha önceden dijital materyallere el konmuştu. Bugün yapılan keşifte gerek idari personel gerekse teçhizatlar yönünden bilirkişiler yerinde inceleme yapmış bulunmaktadır. Madende hala can güvenliği sağlanamadığı için madenin içine giriş mümkün olmamıştır. Bizim genel olarak izlenimimiz ve tespitlerimiz burada olayın bir ihmal olduğu ve yakın bir zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorumluların tespit edilip adalet önünde hesap vereceklerini düşünmekteyiz" dedi.

"BİRTAKIM BULGULARA ULAŞTIK"

Savcılığın şu aşamada görüş bildirmesinin mümkün olmadığını söyleyen Parlatır, "Avukat arkadaşlarla kendi içimizde yaptığımız tespitler ve gözlemlere dayalı olarak birtakım bulgulara ulaştık. Fakat soruşturmanın sıhhati açısından kamuoyu ile paylaşılması mümkün değildir. Çok yakın bir zamanda sorumluların, şüphelilerin tespit edilip yargı önünde hesap vereceğinden buradan sizlerle paylaşabiliriz" diye konuştu.

İŞLETME VE MÜESSESE MÜDÜRLERİ İŞLEYİŞ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İşletme ve müessese müdürlerinin kendilerine işleyiş hakkında bilgi verdiğini belirten Parlatır, şöyle konuştu:

*Sensörlerin gaz akışı ve patlamadan dolayı kendiliğinden otomatik devre dışı kaldığını söylemekteler. O konuyu da bilirkişiler teknik raporlarında detaylı bir şekilde belirtecektir.

*Patlamadan sonra herhangi bir şekilde gaz ölçüm cihazlarının sıfırlandığı doğrudur. Şöyle bir detay var; kişilerin veya kamuoyunun bildiği nokta haricinde maden ocaklarındaki teknolojik verilerin hepsi birlikte değerlendirilip buna göre kusurun ortaya çıkacağını belirtebilirim.

*Sadece sensör değil, birtakım teknik verilerin, hatta telsiz kayıtların hepsinin birden değerlendirilip ona göre sonuca çıkabileceğini paylaşmak istiyorum.

DELİLLERİN KARARTILMASI DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Delillerin karartılması düşüncesinin yanlış bir düşünce olduğunu düşündüğünü ifade eden Parlatır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Sensörler sağlıklı bir şekilde gaz ölçümünün yapılamadığı belirtildiği için maden ocağına girilemedi. Ancak maden ocağına girilememesi, delilleri karartılması gibi bir düşünce oluşamaz.

KAPAT [X]

*En başından beri şehit olan madencilerimizin bile üzerindeki GPRS ile nerede olduğu bulunan ve bilinen bir nokta olduğu için madene girilememesi soruşturmanın sıhhati bakımından herhangi bir şekilde yanlış anlaşılacak nokta değildir.

*Delillerin karartılması düşüncesinin yanlış bir düşünce olduğunu düşünmekteyim. Önemli olan dijital materyaller üzerinde bilirkişi incelemesiydi, bugün sahada bilirkişi incelemesi yapıldı.

*Ön rapor sonucunda da burada ihmal olduğunu düşündüğümüz için soruşturmanın tamamlanıp kamu davası açılacağını düşünmekteyiz.

"ŞÜPHELİLERİN İFADESİNİN ALINIP İŞLEMLERİN YAPILMASINI ÖNERİYORUZ"

Mağdur ailelerin avukatlarından Mürsel Önder ise şunları söyledi;

*Bugün farklı meslek disiplinlerinden 7 kişilik bilirkişi heyeti vardı. Bugün idari binada, haritalar üzerinde, gaz izleme ve ölçüm sensörleriyle ilgili geçmiş ve güncel incelemeler yapıldı.

*Madene inecektik fakat güvenli olmadığı için inilemedi. Keşif işlemlerine son verildi. Mağdur ailelerin avukatları olarak çok ciddi sorumluluklar, alt düzeydeki yöneticilerden, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi, TTKnın yönetici kadroları ve Enerji Bakanlığının çeşitli yönetim kademelerindeki kişilerin sorumluluklarının, ihmallerinin olduğunu ayrıca kasta varan davranışların olduğunu düşünüyoruz.

*Şu an itibariyle ifadesi alınmış bir şüpheli yok. Gözaltına alınmış veya tutuklanmış olan kimse yok. Bir an önce savcılığın sorumluluğu olduğu düşünülen herkesin buradan el çektirilerek kendileriyle ilgili olarak tutuklama tedbiri başta olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz.

*Acılı ailelerin yaşadıkları trajediyi, sıkıntıyı bu işlemlerin yapılmamış olması her geçen gün artırmaktadır. O anlamda da bugün sonlandırılmış keşifler sonrasında savcılıktan şüphelilerin ifadesinin alınıp gerekli işlemlerin yapılmasını öneriyor ve bekliyoruz.

*Mağdur ailelerin avukatı olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumlu olan herkesten hesabı sorulana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Genç bekçi Amasya'daki kazada hayatını kaybetti
Genç bekçi Amasya'daki kazada hayatını kaybetti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldüren muhtar tutuklandı
Restoranda tartıştığı kişiyi öldüren muhtar tutuklandı
Bitlis'te feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bitlis'te feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Amasra'da patlama yaşanan maden sahasında inceleme
Amasra'da patlama yaşanan maden sahasında inceleme
Ankara Adliyesi'nde intihar girişimini polis önledi
Ankara Adliyesi'nde intihar girişimini polis önledi
Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı
Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

https://www.sigortam.net/saglikli-cekilis-ptlp-200?utm_source=memurlar_dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=cekilis&utm_content=banner
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı.
Advertisement