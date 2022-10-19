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Cihan öğretmen, Zilan'ın eğitimi için 5 kilometre yol katediyor

Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında görev yapan öğretmen Cihan Yakut, daha önce görev yaptığı mezrada yaşayan 6 yaşındaki Zilan Patır'a okuma yazma öğretebilmek için hafta sonları 5 kilometre yol katediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 23:50
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Cihan öğretmen, Zilan'ın eğitimi için 5 kilometre yol katediyor

Daha önce 5 yıl görev yaptığı Daldere Mahallesi'nin Doruklu mezrasındaki 4 öğrencisini mezun eden Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Yakut, bu yıl 4 öğrencisi bulunan Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirildi.

İlçeye 80 kilometre mesafedeki Kardeşler mezrasında kalan ve öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek için çaba gösteren fedakar öğretmen, önceki görev yerinde okula gidemeyen 6 yaşındaki Zilan Patır'ı unutmadı.

Mezradaki tek öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönlü el vermeyen Yakut, gönüllü olarak her hafta sonu yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Zilan'ın bulunduğu mezraya geliyor, minik öğrencisine evlerinde özel eğitim veriyor.

Araç olmadığı için iki mezra arasını yürümek zorunda kalan, bu nedenle dağ yollarını kullanarak mesafeyi kısaltan Yakut, görevli olduğu okulun temizlik ve bakım işlerini de kendisi yapıyor.

Öğrencilerin eğitimi için gösterdiği çabayla mezra sakinlerinin takdirini kazanan Yakut, AA muhabirine, 5 yıldır aynı bölgede öğretmenlik yaptığı için vatandaşların kendisini tanıdığını söyledi.

Görev yaptığı bölgedeki hayat şartlarının çok zor olduğunu belirten Yakut, "Yollarımız toprak. Şebeke ve internetimiz hiç yok. Bu nedenlerle sadece ben değil bütün öğretmenler zor şartlarda çalışıyor. Kışın buraya araba da gelmiyor. Ücretli öğretmenler olarak her zorluğa rağmen buralara geliyoruz ama burada olduğum için çok mutluyum. Önemli olan zoru başarmaktır. Burayı anlamak için burada yaşamak ya da zaman geçirmek gerekir. Başka türlü çok zor." dedi.

- Öğrencisinin gözyaşlarına dayanamadı

Daldere Mahallesi'nin Doruklu mezrasında geçen yıl 4 öğrencisini mezun ettiğini anlatan Yakut, şöyle konuştu:

"Öğrencilerden yalnızca Zilan Patır kaldı köyde. Benden sonra oraya öğretmen ataması olmadı. Eşyalarımı almak için oraya gittiğimde Zilan bana sarıldı, ağladı ve duygusal anlar yaşadık. Onun o haline dayanamadım ve her hafta sonu ona ders vermek için gideceğimi söyledim. İki mahalle arasında kara yoluyla 10 kilometreye yakın mesafe var ancak bu mesafe dağ yolu ile çok kısalıyor. Ben de her hafta sonu birçok riski göze alarak, Zilan için Doruklu mezrasına kadar yürüyorum. Söz verdim ve sözümü de tutuyorum. İnşallah kar yağana kadar da gideceğim. Eğitim, bir toplumun en önemli temel taşı. Bunu çocuklara aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Okulla ilgili sıkıntılarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz elinden geldiğince destek veriyor ancak hem Zilan'ın durumu hem de mahallenin şebeke sorunu için bir çözüm bulunması gerekiyor."

Zilan Patır da öğretmenini çok sevdiğini ifade ederek, "Benim için her hafta evime geliyor. Çok teşekkür ederim." dedi.

- "Öğrencimizin takibini yapacağız"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ise 3 yıldan bu yana ilçede görev yaptığını, Daldere bölgesi ve çevresindeki okullar için ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Bölgenin zorlu bir coğrafyasının olduğunu kaydeden Erva, şöyle devam etti:

"Oradaki çocuklarımızın hiçbirinin eğitimden geri kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oraya fedakar öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Cihat kardeşimiz de onlardan biri. Her hafta öğrencilerinin durumunu rapor olarak hazırlayıp bana gönderen, gelişimlerini sürekli takip eden bir öğretmen. Kardeşler mezrasından Doruklu'ya giderek öğrencisi için fedakarlık yapıyor. Öğretmeni tanıdığım için bu fedakarlığı yapmasına şaşırmadım. Öğrencimizin takibini mutlaka yapacağız. Aldığımız bilgiye göre ailesi kış döneminde Van'a taşınacak. Mezrada kalırsa mutlaka öğrencimizi öğretmensiz bırakmayacağız. Gerekli eğitimi almasını sağlayacağız."

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- "Öğretmenimizin hakkını ödeyemeyiz"

Zilan'ın annesi Mesude Patır da Cihan öğretmenin görev yerinin değişmesine rağmen kızı için her hafta sonu mezralarına geldiğini belirtti.

Fedakarlığından dolayı öğretmen Cihan Yakut'a teşekkür eden Patır, şöyle konuştu:

"Zilan, okumaya çok hevesli ancak mahallede öğretmen yok. Cihan hocanın komşu mahalleye tayininin çıkmasından sonra buraya eşyalarını almaya gelince kızım onun yanına koştu. Ağlayarak gitmemesi için ısrar edince öğretmenimiz de her hafta sonu ziyaretine geleceğini söyledi. O zamandan beri sırf kızıma ders vermek için her hafta sonu dağdan yürüyerek mahallemize geliyor. Ders verip geri dönüyor. Öğretmenimizin hakkını ödeyemeyiz. Biz okuyamadık, çocuklarımız okusun istiyoruz ama burada imkanlarımız çok kısıtlı."

Doruklu mezrası sakinlerinden Fehmi Arvas da Yakut'un mezralarında görev yaptığı sürede çok fedakarlık yaptığını ve bunu sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bir öğretmen düşünün ki sırf öğrencisi okusun ve derslerinden geri kalmasın diye her hafta sonu dağ yollarından kilometrelerce yol katediyor ve bunu karşılıksız yapıyor ancak kış kapıda, kar yağarsa öğretmen gelemez. Bu işe bir çözüm bulunmasını isteriz. Çocuklar da öğretmen de mağdur olmasın. Biz biliyoruz ki okumak böyle bir dönemde farzdır. Öğretmenimize bu fedakarlığından dolayı teşekkür ederiz."

Yakut'un öğrencilerinden 11 yaşındaki Meryem İpek ise "Öğretmenimiz bize bir abi gibi davranıyor. Zaten okulda 4 kişiyiz. Zamanımız en güzel okulda geçiyor. Ders yapıyoruz bazen de oyun oynuyoruz. Öğretmenimiz bizim umudumuz. O olmasa hiçbir şey öğrenemeyiz. Onun sayesinde güzel konuşabiliyoruz, birçok şey öğreniyoruz." dedi.

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