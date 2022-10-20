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20 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

20 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 00:02
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20 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışlarına, Cebrayıl şehrindeki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi temel atma törenlerine katılacak. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan ve Aliyev, çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Zengilan/Cebrayıl)

2- Anadolu Ajansı Çevre Forumu sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacı, akademisyen ve medya mensuplarının katılımıyla Renaissance Polat İstanbul Otel'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajla katılacağı forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuşmacı olarak yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan forumun kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.00-12.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ve kanaat önderleri ile sivil toplum kuruşları ve odaların temsilcileriyle buluşacak. Meydan Yeniyol'da esnafı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Tokat/09.30-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Liberty Lykia Hotel'de "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Muğla/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ'nin genel müdürüyken vefat eden eski milletvekili Mustafa Canlı adına İBB'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okulun açılış törenine katılacak.

(Gümüşhane/12.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmamasına ilişkin Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ni görüşecek.

KAPAT [X]

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenecek Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Karargahı'nda bir araya gelecek, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu mücadelesi Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK, Menemen FK-Bulvarspor, Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor, Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970, Bitexen Giresunspor-Amasyaspor FK, Gaziantep FK-Sarıyer maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İzmir/İstanbul/14.00/Malatya/15.00/Giresun/17.30/Gaziantep/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında 2 maç yapılacak.

4- Futbolda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek. Toplantının ardından tesislerdeki VAR Merkezi ziyareti gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

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