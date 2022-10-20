Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de, gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğnden yaşananabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir