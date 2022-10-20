Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti

Türkiye'nin otomobili Togg, Türkiye'den olduğu kadar dünyadan da yoğun ilgi görmeye başladı. 29 Ekim'de ilk aracını banttan indirmek için gün sayan Togg'a farklı ülkelerin ilgisi de artıyor. Togg açıklamasına göre, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'u 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Togg'un Gemlik'teki farikasının inşaat aşaması 76 farklı ülkeden 2,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Togg'dan yapılan paylaşımda "Bir fabrikadan fazlasını inşa etmeye başladığımız günden bu yana 7/24 yayınımızı izleyen 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla izleyicimize teşekkür ediyoruz" denildi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Togg'un üretimine yönelik heyecan artarken, yan sektör yatırımları da sürüyor. Amaç ise, otomobilin yollara çıkışının ardından herhangi bir sorunun yaşanmaması olarak gösteriliyor. Son olarak Trugo markasıyla Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg ile şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlarla dünyada elektrikli şarj çözümleri alanında lider olmayı hedefleyen Shell, stratejik iş birliği yaptı.

81 İLDE 600'DEN FAZLA LOKASYONDA KURULUM

Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü şarj cihazı kurma çalışmalarına, alternatif ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarla Shell ile iş birliğine imza atarak hız kattı.

Bilişim Vadisi'nde yapılan imza töreniyle duyurulan iş birliği kapsamında, Trugo ve Shell Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak. Anlaşmaya göre Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda bin adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell -Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Söz konusu adım, aracın kullanım ağını yaygınlaştıracak.

DİNLENME TESİSLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Şarj cihazları, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabilecek. Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, "Shell & Turcas iş birliğiyle oluşturacağımız 400 lokasyonun yanı sıra dinlenme tesisleri başta olmak üzere belirlediğimiz diğer 200'ü aşkın lokasyon için de çalışmalarımız sürüyor. Farklı iş birlikleri yapmayı planlıyoruz" dedi.