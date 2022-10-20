Uzmanlar uyarıyor: Z kuşağının kemikleri tehlikede

Sosyal medyanın da etkisiyle son yıllarda artan bir şekilde "mükemmel görünme" heveslilerinin yaptığı şok diyetler, en çok kemiklere zarar veriyor. "Su diyeti", "Protein diyeti", "Ketojenik diyet" gibi başlıklarla piyasaya sunulan ve besin kısıtlaması ile kişinin kısa sürede kilo vermesini hedefleyen diyetlerin kemik yoğunluğunu azalttığını söyleyen Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Şansın Tüzün "Özellikle genç kızlarda gördüğümüz sıfır beden tutkusu ve genç kadınları kıskacında tutan daha zayıf görünme arzusu onları besin kısıtlamasına itiyor.

Bu da çocukluktan itibaren dolması gereken kemik deposunun boş kalmasına, yetişkinlerde ise kemik kırığına yatkın hale gelmesine sebep oluyor" dedi.

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