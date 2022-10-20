8 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 20 Ekim 2022 08:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız