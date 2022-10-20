Başkent'te FETÖ'den 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 09:19
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt hiyerarşisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız