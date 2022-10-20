Brent petrolün varil fiyatı 92,91 dolar

Dün 92,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 artarak 92,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, resesyon beklentilerinin talebi frenleyebileceği endişelerine rağmen giderek artan arz daralması endişeleri etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim'de aldığı günlük petrol üretimini azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşan petrol yaptırımları arz endişelerini destekliyor.

AB, 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

Uzmanların OPEC+ grubunun hedef koyduğu kasımdan itibaren üretimi 2 milyon varil azaltma kararına İran, Venezuela ve Nijerya gibi ülkelerdeki kesintilerden ötürü ulaşamayacağı ve grubun üretimde yaklaşık 1 milyon varil kesintiyle kısıtlı kalacağı tahminleri ise fiyatların yükselişini baskılıyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunacağına ilişkin haber akışı da fiyatları baskılıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı, ABD Başkanı Joe Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 437 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 551 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 600 bin varil azalışla 405 milyon 100 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 209 milyon 400 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 93,64 ile 94,07 dolar aralığının direnç, 92,37 ile 91,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.