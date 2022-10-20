Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, eylül ayında yaşanan 16 şiddet olayında 24 sağlık çalışanının mağdur olduğunu, 1 güvenlik görevlisinin ise yaşamını kaybettiğini bildirdi.

Durmuş, yazılı açıklamasında, "Eylül Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nu paylaştı.

Türkiye'nin kronikleşen sorunlarından biri haline gelen sağlıkta şiddetin sağlık çalışanlarını tehdit etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Durmuş, "Oran itibarıyla düşük kalan ancak sonuçları itibarıyla tahribatı yüksek olan sağlıkta şiddet, artık son bulmalıdır. Şiddet nedeniyle güven duygusunu zaman zaman kaybetmeye başlayan sağlık çalışanları, hayatlarından endişe duyarak, şifa dağıtmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hasta yakınlarının saldırgan tutumunun sağlık çalışanları arasında korkuya neden olduğunu aktaran Durmuş, "Yoğun iş yükü ve istihdam yetersizliği altında ezilen sağlık çalışanlarına yönelik empati kurulmalı, şiddet sonrası yaşanan kaotik ortamın sağlık hizmetini sekteye uğrattığı ve telafisi imkansız sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Her kurum ve toplumun her bir ferdi, bu vahim tablodan kendine pay çıkarmalıdır. Sağlıkta şiddetle mücadeleye ortak sahip çıkılmalıdır." çağrısında bulundu.

- "Eylül ayında 24 sağlık çalışanı mağdur oldu"

Sağlıkta Şiddet Yasası'nın getirdiği cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanmasının şiddetle mücadeleye büyük ivme kazandıracağını ayrıca tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sağlıkta şiddete karşı bir farkındalık kampanyası başlatılması gerektiğini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Eylül ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 25 saldırganın neden olduğu 16 şiddet vakasında 24 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Çok üzgünüz ki 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti. Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayının 12'sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 2'sine kendini bilmez kişiler, 2'sine ise idareciler sebebiyet verdi.

Eylül ayında yaşanan şiddet vakalarının 10'u hem sözlü hem fiili, 5'i sözlü, 1 ise mobbing olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 11'i hastanelerde, 1'i sahada, 1'i aile sağlık merkezinde yaşanırken, 1 olay sosyal medya, 2 olay ise SABİM üzerinden gerçekleşti."

- "5 saldırgan tutuklandı, 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı"

Durmuş, 16 şiddet olayında mağdur olan sağlık çalışanlarının 11'inin doktor, 7'sinin güvenlik görevlisi, 2'sinin hemşire, 2'sinin acil tıp teknisyeni olduğunu bildirdi.

Şiddet vakalarına sebebiyet veren 25 saldırganın 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, gözaltına alınan 4 saldırganın serbest bırakıldığını aktaran Durmuş, 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını, 5 saldırganın tutuklandığını, bir saldırganın da çalıştığı kurumda görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, son dönemde Tekirdağ Şehir Hastanesinde görevli bir doktora hakaret eden kişinin 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldığını, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tedavisi sırasında eşinin canını acıttığı gerekçesiyle doktora saldıran sanığın da 9 ay 10 gün hapis cezası aldığını anımsatarak, bu kararların Türkiye'ye örnek oluşturması temennisinde bulundu.