İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü'ne Aslan Değirmenci atandı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü'ne Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci atandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, atamayı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Altun, paylaşımında "Başkanlığımız çatısı altında faaliyet gösteren Dijital Medya Birimimizin Koordinatörlüğüne değerli mesai arkadaşımız Aslan Değirmenci atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılar dilerim." İfadelerine yer verdi.



Aslan Değirmenci Kimdir?

Gazeteci-yazar. 28 Haziran 1976'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğdu. Eğitimini Ankara'da tamamlayan Aslan Değirmenci gazetecilik mesleğine başladı.

5 yıl Akit Gazetesi Ankara Bürosunda aktif görev aldı.

Haftalık Özgün Duruş gazetesinde genel yayın yönetmenliği, Milat gazetesi Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu.

Bazı televizyon kanallarında program yapımcılığı, yönetmenlik, danışmanlık ve sunuculuk yaptı.

Aslan Değirmenci'nin, "Kürt Sorununda Yeni Dönem" adlı ilk kitabı 2009 yılında 'Vadi Yayınları', "Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül" kitabı ise 2011'de 'Çıra Yayınları' tarafından yayımlandı.

"28 Şubat'ın Çözülen Kodları", "28 Şubat'ın İstihbarat Ağı", "Zorlu Yol", Anadolu Direnişi" isimli kitapları ile ise gündem oluşturan Aslan Değirmenci, Özgün İrade dergisinde aylık yazıları yayımlandı.

Yeni Söz gazetesinde Yayın Danışmanı olarak da görev alan Değirmenci, Kayyum ataması sırasında Bugün Gazetesi'nde günlük yazılar yazdı.

Memur-Sen konfedarasyonunda 5 yıl danışmanlık ve Basın Müşavirliği görevinde bulunan Değirmenci, 28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci oldu. Yazdığı kitaplar ve yaptığı haberler söz konusu davanın iddianamesinde yer aldı. TBMM Darbeleri araştırma komisyonu tarafından da dinlendi.

Kısa süreli kritik gündem başlıklarında raportör olarak görevler aldı.

Star Açık Görüş'te de analizleri yayımlanan Değirmenci'nin, Yörünge dergisinde aylık analiz ve haber dosyalarına da yer verildi.

Değirmenci, şu anda Uluslararası Medya Enformasyon (UMED) Derneği Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda danışmanlık görevlerini yürütmektedir.

Aslan Değirmenci, aktüel konularda yaptığı araştırmaları ile ses getirmiş, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında "Basın-Haber" dalında "Yılın gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.

ESERLERİ:

Kürt Sorununda Yeni Dönem (2009), Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül (2011), 28 Şubat'ın Çözülen Kodları Belgeleriyle 28 Şubat (2011), 28 Şubat'ın İstihbarat Ağı (2012), Ortak Akıl Ortak Çözüm (2013), Zorlu Yol (2013), Anadolu Direnişi (2014), Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü'nün Şifreleri (2017)

