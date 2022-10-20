Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor

Dün 18,56-18,62 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,5907 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,5960'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,1930'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 20,8970'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 artışla 113'ün üzerini görmesinin ardından bugün 112,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik yükselişle 0,9780'den işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının tersine dönmesine neden olduğunu söyledi.

Asya ve Avrupa'da ekonomiye ilişkin endişelerin arttığına işaret eden analistler, varlık fiyatlarındaki hareketliliğin bir süre daha gündemde kalmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, AB Liderler Zirvesi ve merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 112,5'in destek, 114'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.