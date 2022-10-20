AK Parti'li vekil parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti
AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba: AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı milletime saygılarımla arz ediyorum.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ekim 2022 10:45
AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba: "AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı milletime saygılarımla arz ediyorum."
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifa açıklaması:Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız