Ortaokul öğrencisi, Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı

- Ordu'da boğazına sakız kaçan 7 yaşındaki çocuk, aynı sitede oturan ortaokul öğrencisi arkadaşının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Doktorlar Sitesi'nin bahçesindeki kameriyede arkadaşlarıyla vakit geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Karabacak, bakkaldan top şeklinde şekerli sakız aldı.

7 yaşındaki Metehan, çiğnemeye başladığı sakızın boğazına kaçması nedeniyle nefes almakta zorluk yaşadı. Durumu fark eden 11 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Adem Yalvaç, Metehan'a müdahalede bulundu.

Metehan'a Heimlich manevrasını (Rahatsızlanan kişinin göğüs kafesinin altına bir el yumruk yapılarak baskı uygulanması) uygulayan Yalvaç, sakızın dışarı çıkmasını sağladı.

Yaklaşık 2 hafta önce olan ve kısa süreli paniğe yol açan olay anları, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Çocuklar yaşadıklarını anlattı

Durugöl Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Adem Yalvaç, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün arkadaşının bakkala sakız almaya gittiğini söyledi.

Kendisinin oyun oynamaya devam ettiğini anlatan Yalvaç, "Metehan'ın bu sırada boğazına şekerli sakız kaçtı. Biraz su içti ama geçmedi. O sırada kendisinin nefes alamadığını gördüm. Sonra Heimlich manevrasını yapıp onu kurtardım." dedi.

Yalvaç, okulda ilk yardım eğitimi aldığına işaret ederek, "Bu eğitimi, beden eğitimi dersinde okulda görmüştüm. Öğretmenimiz akıllı tahtadan bize bunları göstermişti." diye konuştu.

Arkadaşını boğulmaktan kurtardığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Yalvaç, "Başka arkadaşlarım, başlarına böyle bir durum gelmesi halinde benim yaptığımı yapabilirler." ifadesini kullandı.

Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Karabacak ise sakız boğazına kaçtıktan sonra nefes almakta zorlandığını belirterek, "Birkaç kere su içmeme rağmen boğazımdaki sakız çıkmadı. Sonra boğazıma kaçtı. Bana Adem arkadaşım Heimlich manevrası yaptıktan sonra sakız boğazımdan çıktı. Kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

- "Sitenin kamera kayıtlarını gördüğümüzde olayın ciddiyetini fark ettik"

Metehan Karabacak'ın uzman doktor olan babası Volkan Karabacak, Adem'in aynı siteden komşuları olduğunu belirterek, "Olayın olduğu gün, çok fark etmemiştik, daha sonra sitenin kamera kayıtlarını gördüğümüzde olayın ciddiyetini fark ettik." diye konuştu.

Görüntülerde Adem'in oğluna müdahale yaptığını gördüklerini anlatan Karabacak, şunları söyledi:

"Ben de bir sağlık çalışanıyım ama her zaman ailemizin ve sevdiklerimizin yanında olamıyoruz. Bu bize ilk yardımın önemini gösteriyor. Adem'de bu eğitimini okulda almış. Bu eğitimi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Adem'in Heimlich manevrası sayesinde oğlumun belki de hayatı kurtuldu. Adem'in yaptığı mükemmel bir davranış. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Karabacak, görüntüleri başka doktor arkadaşlarının da gördüğünü ve meslektaşlarının da çok şaşırdığını sözlerine ekledi.

- "Görüntüleri izleyince oğlumla gurur duyduk"

Adem Yalvaç'ın ev hanımı olan annesi Zeynep Yalvaç ise yaşanan olayı komşusundan öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha sonra kamera kayıtlarından izledik. Görüntüleri izleyince oğlumla gurur duyduk. Öğretmenlerimizden de Allah razı olsun. Kendisine bu eğitimi vermişler. Başka yerlerde bu tür olayların yaşandığını televizyonlarda izliyorduk ama çocuğun böyle bir müdahalede bulunması ayrıca gurur verici. Bu, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor."

- "İlk yardım eğitimi, insan hayatında olması gereken bir şey"

Adem Yalvaç'ın beden eğitimi öğretmeni Koray Teker, her vatandaşın basit de olsa ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşündüğünü dile getirerek, ilk müdahalenin hayat kurtardığına dikkati çekti.

Öğrencilerine zaman zaman hem ders ortamında hem de uygulamalı olarak ilk yardım konusunda eğitimler verdiğini anlatan Teker, şöyle konuştu:

"Bu eğitimlerimizde müfredat doğrultusunda ilk yardımın nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu eğitimlerimizde boğaza bir cisim kaçması durumunda, ayak burkulması, yaralanmalarda ve elektrik çarpmaları gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrencilerle paylaştım. Bunların tamamını uygulamalı olarak kendilerine gösterdim çünkü ilk yardım eğitiminin çocuklara yararlı olabileceğini düşündüm."

Teker, bu olayın yaşanmasının ardından öğrenci velisinin kendisine ulaştığını ifade ederek, "Velimiz aradığında 'Çocuğumuzun boğazına kaçan bir cismi sizin öğrenciniz, Heimlich manevrası ile çıkardı.' dedi. Ben o sırada öğrencim ile gurur duydum. Demek ki ilk yardım eğitimi, insan hayatında olması gereken bir şey. Bu olaydan bunu yeniden anlamış olduk." dedi.