Başkent'te Bylock kullanıcısı 8 şüpheli yakalandı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 11:35
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız