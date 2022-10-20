TESK Genel Başkanı Palandöken, sürücüleri kışa hazırlık konusunda uyardı:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sürücülerin kış gelmeden araçlarının lastik ve bakım gibi kontrollerini yaptırmasını önerdi.

Palondöken yaptığı yazılı açıklamada, kışın trafik kazası riskinin diğer mevsimlere göre 6 kat arttığını, gizli buzlanma, yağışlar, kaygan yollar gibi olumsuzlukların araçları etkilediğini belirtti.

Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden, zorunluluk gibi düşünmeden tüm sürücüleri bu konuya dikkat etmeye çağıran Palandöken, kış mevsiminin yaklaşması üzerine antifrizinden motor yağına, araç muayenesine kadar tüm eksiklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını bildirerek, kış mevsiminin daha erken hissedildiği bölgelerde ticari araçlar için söz konusu tarihte başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasında bu tarih beklenmeden eksiklerin giderilmesini önerdi. Palandöken, kazalardan kaçınmak ve daha güvenli sürüş için hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına indiği bölgelerde vatandaşların kış lastiğine geçmesi gerektiğini vurguladı.

Araç bakımı için yapılan harcamaların külfet gibi görünmemesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Bu yıl içerisinde zorunlu kış lastiğine uymayan vatandaşlarımıza 1152 lira, muayenesiz araç kullanımına ise 427 lira ceza kesildi. Kurallara uymuş olunsa o para vatandaşımızın cebinde kalarak bütçesini koruyacaktı. 2023 yılı kış mevsiminde geçmişten dersler çıkararak kış lastiği ve araç bakımları ihmal edilmemeli. Aracımızı olumsuz hava şartlarına uygun hale getirmek için illa yoğun kar yağışını beklemek zorunda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.