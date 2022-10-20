Tacizci müdür ifade verdi: Bu noktaya geleceğini düşünmedim!

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y, müşteki E.B. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

Müşteki ile bir dönem aynı okulda görev yaptıklarını, bundan dolayı sürekli yakın çalıştıklarını söyleyen A.Y, "Mesai saatlerinde kimi zaman müştekiyle odamda çalışıyorduk. Kendisiyle samimiydik ancak sevgili değildik, duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık." ifadelerini kullandı.

İsnat edilen suçlamaları kabul etmeyen A.Y, iddiaların asılsız olduğunu, somut delillere dayanmadığını savunarak beraatini istedi.

Müşteki E.B. de olaydan 6 ay önce geçici müdür yardımcısı olarak atandığını, sanığın kendisini sürekli taciz ettiğini öne sürdü.

Buna ilişkin kamera ve ses kayıtları ile yazışmaların bulunduğunu belirten E.B, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur avukatı Nurseda Arslan da sanığın önceki beyanı ile mahkeme huzurundaki savunması arasında çelişkiler olduğunu, dolaylı olarak suçunu ikrar ettiğini söyledi.

Dosyadaki deliller ve suçun vasfı gereği sanığın tutuklanması gerektiğini belirten Arslan, mahkemeden de bu yönde beklentilerinin olduğunu kaydetti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B, olay tarihinde okul müdürü A.Y'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Buna ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y. hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.

Bunun üzerine dosya, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan sanık A.Y, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle E.B. hakkında bir aylık süreyle uzaklaştırma kararı aldırtmıştı.