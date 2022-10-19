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DyorEX nedir ve nasıl kullanılır? Ethereum (ETH) Nasıl Alınır? Türkiye'de sunduğu ayrıcalıklar ve sağladığı hizmetlerden dolayı en çok tercih edilen kripto para borsaları arasında yer alan Dyorex nedir ve nasıl kullanılır? DyorEX Kripto Para borsasına nasıl kayıt olunur? Dyorex'den Ethereum (ETH) Nasıl Alınır ve Para yatırma işlemleri nelerdir hepsi bu yazıda.

DyorEX Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Dyorex, Dyor ve Exchange kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir kripto para alım satım platformudur. Sunduğu ayrıcalıklar sağladığı hizmetler sonucunda Türkiye'deki en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri haline gelmiştir. Başta Ethereum (ETH) olmak üzere 40'dan fazla kripto para birimi alım satım sağlanan Dyorex, ücretsiz birebir Webinar Eğitimleri ve academy.dyorex.com eğitim platformuyla Türkiye'de binlerce müşteriye ulaşmış durumda.

Dyorex'e Nasıl Kayıt Olunur?

Dyorex'e dyorex.com resmi websitesi üzerinden sağ üst köşede yer alan KAYIT OL butonuna tıklayarak, açılan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

Dyorex'e Para Nasıl Yatırılır?

Dyorex borsasına kayıt olduktan sonra güvenle Türk Lirası yatırabilirsiniz. Borsaya TRY yatırma işlemini 2 şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ana Menüde yer alan Banka Havale/EFT sekmesinden veya Cüzdan panelinde yer alan Para Yatırma sekmesi üzerinden.

Dyorex hesabınıza para yatırmak için borsanın anlaşmalı olduğu Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti ve Vakıfbank üzerinden istediğiniz tutarda parayı Havale/EFT yöntemiyle hesabınıza yatırabilirsiniz.

Önemli bir dipnot olarakta belirtmemiz gerekirse transferlerinizi, adınıza kayıtlı, bireysel ve vadesiz Türk Lirası hesapları üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Adınıza kayıtlı hesabınız bulunan tüm bankalardan Havale/EFT yoluyla gönderim yapabilirsiniz.

Bankaların sistemlerinde yaşanan yavaşlık ve arızalar gibi olağan dışı durumlarda transferlerin hesaplarınıza yansıtılması dyorex.com'dan bağımsız olarak daha uzun süreler alabilir.

Dyorex'den Nasıl Para Çekilir?

Dyorex hesabınızda yer alan TRY bakiyenizi çekmek için Cüzdan menüsü Para Çekme sekmesini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kullandığınız hesap numaralarınızı Para Çekme panelinde bulunan " Banka Hesabı Ekle " seçeneğini kullanarak kaydedebilirsiniz.

Eğer bu işlemi daha önce gerçekleştirdiyseniz transferinizin gerçekleştirilmesini istediğiniz hesabı ve çekmek istediğiniz tutarı girmelisiniz. Çekim işlemlerine ait transferler havale ile 7/24 ve EFT yolu ile banka mesai saatlerinde yapılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki para yatırma işleminde olduğu gibi para çekimleri içinde sadece KYC onayında belirtilen İsim, Soyisim ve TC Kimlik Numarasına kayıtlı banka hesapları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Dyorex'den Ethereum (ETH) Nasıl Alınır?

dyorex.com adresine giriniz.

Adres çubuğunda yeşil renkli SSL sertifikasının bulunduğundan emin olun. Hesabınızda herhangi bir kripto para veya TRY bulunmuyorsa Cüzdan Menüsünden "Para Yatırma" bölümüne tıklayın. Bulunuyorsa bu adımı atlayabilirsiniz.

"Piyasalar" sekmesine geçiniz. ETH/TRY veya ETH/USDT "SATIN AL" butonunu tıklayarak açılan ekranda kaç TRY tutarında Ethereum (ETH) almak istediğinizi yazarak "Ethereum Al" butonuna tıklayınız. İşleminiz gerçekleşmiş ve artık sizlerde Ethereum sahibi oldunuz.

Ethereum (ETH) Nasıl Kullanılır?

Ethereum satın almak ya da kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekmektedir. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para transferi yapabilir işlem gören yerlerde alışveriş gerçekleştirebilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir.

Türkiye'deki Kripto Para Borsaları Neler?

2008 Mortgage Krizinden sonra kurtarıcı rolüyle piyasaya sunulan 2018'den sonra hayatımıza iyiden iyiye giren Bitcoin ve kripto paralar ile yaşlı genç pek çok kişi, kendi olanakları dahilinde yatırımlar yaparak para kazanmak istiyor.

Ethereum sahip olduğu teknolojik bir altyapı olması nedeniyle Bitcoin (BTC) ye rakip olarak düşünülmektedir. Sizlerde geleceği parlak olan ve altcoinlerin başı olarak değerlendirilen Ethereum'u Türkiye'de ve globalde yer alaan tüm borsalardan alıp satabilirsiniz. Ancak bunların arasında en çok tercih edileni ise Dyorex Kripto Para Borsasıdır.

Sizlerde Ethereum (ETH) başta olmak üzere 40'dan fazla kripto para alım satım işlemlerini dyorex.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

