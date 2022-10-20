Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD'ın açıklamasına 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Ekim 2022 15:08
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5'lik deprem meydana geldi.
Yerin 8.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Depremin can veya mal kaybına sebep olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız