Pazarcık bir kez daha 4,3'lük depremle sallandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem yaşanan ilçede eşdeğer bir sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin Salmanıpak bölgesi oldu. Yerin 5,28 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak ölçüldü. Gündüz saatlerinden beri artçı sarsıntıların yaşandığı ilçede son kaydedilen bu deprem halkta paniğe neden oldu.