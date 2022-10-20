Bekçi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede öldü
Konya'nın Meram ilçesinde, asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındayken, silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 15:45
Hasan Tekin (19), tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tekin'in cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Tavusbaba mevkisinde, 5 Eylül'de, asayiş uygulamasından aracıyla kaçmaya çalışırken bekçi tarafından silahla yaralanan Tekin hastaneye kaldırılmış, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bekçi E.T. ise tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız