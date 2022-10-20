TBMM Genel Kurulunda 'RTÜK üyeliği' tartışması

AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Togg ne kadar yerlilikte piyasaya sürülecek? Bakan Varank açıkladı
Togg ne kadar yerlilikte piyasaya sürülecek? Bakan Varank açıkladı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi öldü
Kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi öldü
Erzurum'da belediyeden işçi maaşlarına yüzde 75 zam
Erzurum'da belediyeden işçi maaşlarına yüzde 75 zam
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var
Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
TBMM, Amasra'daki maden kazasını araştıracak
TBMM, Amasra'daki maden kazasını araştıracak
Bakan Koca ve Sağlık Müdüründen 'maden ocağı patlaması yaralarına' dair açıklama
Bakan Koca ve Sağlık Müdüründen 'maden ocağı patlaması yaralarına' dair açıklama
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' haberine açıklama
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' haberine açıklama
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Genel Kurulunda 'RTÜK üyeliği' tartışması

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ile CHP-İYİ Parti milletvekilleri arasında "Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) üyeliği" konusunda tartışma yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 19:11
Yazdır
TBMM Genel Kurulunda 'RTÜK üyeliği' tartışması

Siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Türkiye ile Kazakistan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Dışişleri Komisyonuna geri çekildi.

Daha sonra CHP'nin, "Basın İlan Kurumu ile RTÜK'ün basın kuruluşlarına verdiği cezalar" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasıyla ilgili önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK'ün, Tele1'e 3 gün süreyle kapatma cezası verdiğini anımsatarak, "Arkasındaki niyet belli, kanalı tamamen kapatmak." dedi.

Halkın haber alma hakkını korumak için habercilikte ısrar eden gazete ve televizyonlara Basın İlan Kurumu ve RTÜK aracılığıyla arka arkaya yüksek miktarlarda cezaların verildiğini savunan Çakırözer, "Mahkemelerin, 'Bu kararlar hukuksuzdur.' demesine rağmen RTÜK yargısız infaz yapıyor. RTÜK üyelerinin demokrasiye aykırı tutumları üzerinde bir denetim mekanizması kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da Tele1'in ekranının RTÜK tarafından karartıldığını, bunun Tele1'in şahsında kamuoyuna verilen bir ceza olduğunu ifade etti.

- "AK Parti iktidarında basın hep özgür oldu"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise "AK Parti iktidarında basın hep özgür oldu, özgür olmaya ve özgür kalmaya devam edecek." değerlendirmesini paylaştı.

Dürüst, doğru ve tarafsız gazetecilerle kimsenin derdinin olmadığını belirten Canbey, RTÜK'ün verdiği cezaların gerekçelerine bakmak gerektiğini ifade etti.

Canbey, RTÜK'ün verdiği bir cezanın gerekçesini okuyarak, "Bir sunucu, bir teröristin babasıyla ilgili 'acılı baba', 'gencecik kayıplar' ve 'Allah rahmet eylesin.' diyor. Teröristlere rahmet diliyor. Mehmetçik gencecik değil mi, onların dul kalan eşleri, yetim kalan çocukları gencecik değil mi? Böyle bir şey olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlayış yok." tepkisini gösterdi.

CHP'nin grup önerisinin yanı sıra HDP'nin, "Deniz Poyraz Davası'nda yaşanan hukuksuzluklar", İYİ Parti'nin, "Ziraat Bankası tarafından Demirören Grubu'na verilen bir kredinin teminatı olarak alınan arazinin imar durumuna ilişkin iddialar" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

- "Adalet istiyoruz"

Bu sırada AK Parti ile CHP-İYİ Parti milletvekilleri arasında "RTÜK üyeliği" konusunda tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, RTÜK üyeliği hakkının siyasi manevralarla gasbedilmeye çalışıldığını belirterek, "Bir oldubittiye getirip dün gelen yazı üzerine bugün RTÜK üyeliği seçimi yapacaktınız, bu seçimin bugün yapılmasının başka türlü mahzurları da beraberinde getireceğini görerek frene bastınız." dedi.

RTÜK üyeliği seçimi konusunda "hile" olduğunu iddia eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"RTÜK Başkanı'nın bu hilenin bir parçası olması, Meclis Başkanı'nın bu hileye bulaşması ve dahil olması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu hileden kendisine siyasi fayda çıkarmaya çalışması bu milletin itibarına zarar veriyor. Bir RTÜK üyeliği için Mecliste bu tartışmaların yapılması size yakışmıyor. Elinizde hangi yetki eksik? Bir RTÜK üyeliği sizin bir şey kaybetmenize mi neden olacak? Adalet istiyoruz. Sizde RTÜK üyesi var; CHP'de, HDP'de, MHP'de var. Hakkımız olan bir üyeliği bize vermemek suretiyle aslında kendi alnınıza kara leke sürüyorsunuz. Bundan vazgeçin."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "RTÜK üyeliği konusunda bugün seçim yapmak için kendilerini yırttılar, bugün seçim yapamadılar, salı günü bir kaçak seçim yapacaklar. 'Erdemliler Hareketi' diye yola çıkıldı, siyasi yankesiciliğe tenezzül ediliyor." ifadelerini kullandı.

- "Daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "siyasi yankesicilik" ifadesinin şık olmadığını belirterek, Özel'e bu sözünü iade ettiğini söyledi.

Turan, "Biz bugün RTÜK üyeliği seçimini yapacaktık ama 'Bir kanunumuz var, kanunun olduğu bir ortamda araya başka bir işlem koymayalım.' dedik, koymadık. Daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık." dedi.

Turan, rutin bir işlemin, bir senaryonun parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, "RTÜK meselesi kendi kanunu içinde yürüyor. Mevzuat neyse yerine getirilecek. Bunu senaryolaştırmak anlamsız ve gereksiz. Buradan bir atraksiyon yaratıp AK Parti'yi itham, izam etmek yanlış." diye konuştu.

Daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
Aliyev: Herkes bilmelidir ki başarılarımız Erdoğan sayesindedir
Aliyev: Herkes bilmelidir ki başarılarımız Erdoğan sayesindedir
Tanju Özcan: Bir çok partiden teklif aldım, tekliflere kapalıyım
Tanju Özcan: Bir çok partiden teklif aldım, tekliflere kapalıyım
Erdoğan: Tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız
Erdoğan: Tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız
CHP'li Kaftancıoğlu'nun yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi
CHP'li Kaftancıoğlu'nun yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi
Soylu'dan 'suriyeliler' açıklaması: 4 yıldır suriyeli sayısı aynı kaldı
Soylu'dan 'suriyeliler' açıklaması: 4 yıldır suriyeli sayısı aynı kaldı

Bu Habere Tepkiniz

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
2022'nin en popüler ismi!

2022'nin en popüler ismi!

IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerinde göre 2022 yılının en popüler 50 oyuncusu belli oldu.