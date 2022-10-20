Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; Kuşadası'nda örgütlenmeleri olan Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ile Eğitim İş promosyon güncellemesi yapmayan kamu bankasının önünde basın açıklaması yaptı.

Banka yöneticileri ile yapılan görüşmelerde olumsuz yanıt aldıkları, uzlaşmaz bir tutumla karşılaştıkları için misilleme kararı aldı. Okunan ortak basın açıklamasında, vicdani ve hukuki haksızlığı protesto ettikleri dile getirilerek, banka yöneticileriyle yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verildi.

"BU NASIL BİR VİCDAN"

Bankadan güncelleme istedikleri, yapılmadığı takdirde ise sözleşmelerin feshini istedikleri belirtilerek, "2021 yılında yapılan sözleşme ile 3 bin 510 lira promosyon ödeyen banka, sözleşmenin feshi için öğretmen başına 5 bin 200 lira cezai tutar istiyor. Bu nasıl bir vicdandır. Bu nasıl hukuktur" denildi.

"YÜKSEK KARDAN PAYIMIZI İSTİYORUZ"

Bankanın yüksek karlılık açıklamasına rağmen, bu karlılığı kendileriyle paylaşmamasını kınadıkları belirtilen açıklamada, "Birçok merkezde bankalar ile yapılan iyi niyetli görüşmeler sonunda mevcut promosyon sözleşmelerine ek olarak ödemeler yapıyor. Eğitim çalışanlarını tatmin eden bir güncelleme olmadığı taktirde üyelerimizle birlikte kredi kartlarının iptali ve kullanılmaması, otomatik ödemelerimizin iptali, maaşlarımızın yattığı gün başka bankalara EFT yapma gibi haklarımızı kullanacağız" denildi.

Açıklama sonrası dört sendikanın Kuşadası temsilcileri bankaya girip tüm otomatik ödemeleri iptal etti. Kredi kartlarını iptali için girişimde bulundu.