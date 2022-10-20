Eşini darbederek öldüren sanığa verilen 25 yıl cezaya Başsavcılıktan itiraz

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis'te Fatma Gül Özyer'i darbederek öldüren sanık Mahmut Muhammed Özyer hakkında Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme hükmüne ilişkin bazı medya organlarında ve gazetelerde yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

Karara itiraz edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerek düzenlenen iddianamede gerek mahkeme mütalaamızda sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan hüküm verilmesi talep edilmiş olup mahkemece savcılık mütalaamıza aykırı verilen hüküm istinaf edilmiştir. Haberlere konu olay Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Muhammed Özyer, 13 Ekim 2021'de eşi Fatime Gül Özyer'i darbederek öldürmüştü. Özyer'in öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme "iyi hal indirimi" uyguladığı sanık Özyer'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.