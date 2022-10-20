Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu aracın Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan Yıldırım ve Ayrım'ın kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldüğü aktarılan açıklamada, heyetteki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın Yıldırım ve Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü'de kaldığı, araç şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım ile konuştuğunu duyurdu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ziyaretinde olan Binali Yıldırım ve koruması ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını belirtti.

Koca, "Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.