'Elektronik Kelepçe' Sinop'ta kadına şiddeti önledi

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.