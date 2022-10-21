21 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ve ICASEM IV. Uygulamalı Bilimler, Mühendislik Kongresinin yanı sıra ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik Yılı ile Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesinin açılış törenlerine katılacak.

(Tekirdağ/14.00/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan Tekel fabrikası önünde basın açıklaması yapacak, Koyulhisar esnafıyla buluşacak, Kelkit Bölgesi STK, Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Zara'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Tokat/11.00/Sivas/13.00/14.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Toplantısı'na katılacak, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kadın Usta Öğreticiler ve Öğrencileri ile Buluşma'ya iştirak edecek.

(Muş/10.15-14.05)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen programa katılacak, Valiliği ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek.

(Edirne/11.00/12.00/14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Sivas/15.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin sunumunu yapacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Erişilebilir Bilim Projesi" açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek belediye başkanları ve teşkilat ile bir araya gelecek, "İlk Oyum AK Partiye, İlk Oyum Erdoğan'a" temalı gençlik buluşmasına katılacak.

(Sakarya/16.00/18.00)

3- TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksini, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın toplantısı yapacak, STK temsilcileriyle buluşacak, Kütahya Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret ederek antrenörlerle bir araya gelecek.

- Esnaf ziyareti gerçekleştirecek Kasapoğlu, Amatör Spor Kulüpleri yetkilileriyle bir araya gelecek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yeni Rektörlük binası açılışına katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.

(Kütahya/11.00-18.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Eyüpspor, Sakaryaspor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Pınar Karşıyaka-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasının ilk maçında Halkbank ile Arkas Spor karşılaşacak.

(Ankara/20.00)

7- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup maçları başlayacak.

- A Grubu'nda Kuzeyboru-Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, B Grubu'nda Türk Hava Yolları-İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor, C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor ve PTT-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/17.00/Bursa/14.00/16.30/İzmir/14.00/16.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tek maçla başlayacak.