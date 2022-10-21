'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" içerikli belgeyi özel etkinlikle açıklayacak. Tanıtım sokağında sanal gerçeklik gözlüğü ile davetliler için 'Sanal Türkiye turu' düzenlenecek. Türkiye'nin gururu olan savunma sanayii projelerinden örnekler sergilenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim günü Ankara Arena Spor Salonunda açıklanacak 'Türkiye Yüzyılı' içerikli 2023 vizyon belgesi için renkli bir organizasyon hazırlandı.

Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinin tanıtımı için Türkiye'nin her yerinden 30 binden fazla davetlinin gelmesinin beklendiği Arena Spor Salonunun dış mekanı için de hummalı bir hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda salonun dışında tüm bakanlıkların faaliyetlerinin tanıtıldığı, 'Türkiye Yüzyılı' konseptiyle bir sokak oluşturulacak. Sanal gerçeklik gözlüğü ile davetliler için 'Sanal Türkiye turu' düzenlenecek. Türkiye'nin gururu olan savunma sanayi projelerinden örnekler sergilenecek.

ÖZEL BİR BESTE YAPILDI

Vizyon belgesi için özel bir beste de yapıldı. Salonda canlı orkestra da olacak.

YÜCEL KAYAOĞLU