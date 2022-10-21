Gaza büyük indirim yolda!

Aktürk, Mart ayında elektrik fiyatlarında da ciddi bir indirim olabileceğini ifade ederek, "Elektrikteki indirim tüm alanlarda olur, konutta, sanayide ve ticarethanelerde" diye konuştu.

Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, doğalgaz fiyatlarında ocakta büyük bir indirim olabileceğini söyledi. Durgunluk nedeniyle gaz ve petrolde düşüş yaşandığını anlatan Aktürk "Böyle giderse 1 Ocak'ta BOTAŞ'ın alım fiyatlarında büyük bir düşüş olacak. Hükümet eğer dolar kurunu da tutabilirse sanayi ve elektrikteki gaz fiyatlarında büyük bir indirim yapabilir" dedi.

AVRUPA GAZ DEPOLARINI DOLDURDU

Doğalgaz ödemelerinin de Gazprombank'tan kredilendirilip ötelenebilmesi durumunda hükümetin seçime büyük bir avantajla girebileceğini söyleyen Aktürk "Şu an durgunluk endişesinden dolayı gerek vadeli piyasalar gerekse spot piyasalar işlem görmüyor. Avrupa gaz depolarını da doldurdu, gaza talep de yok. Ben bu fiyatların mart ayına kadar düşük seyredeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



FERHAT EKİNCİ