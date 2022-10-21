Bakan Bilgin'den 'eğitim öğretim yardımı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp ve vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. Evlatlarımıza, kardeşlerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 19 bin 451 öğrenciye toplam 136 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacağı bildirilen açıklamada, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin eğitim ve öğretim yardımlarının ise eğitim öğretim yılı içerisinde başvurmaları halinde ödeneceği kaydedildi.

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, 4/a ve 4/b statüsünden aylık alan hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağı belirtilen açıklamada, 4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için ödemelerin aynı banka şubesine aktarılacağı ifade edildi.

Aylığını bunların dışındaki bankalardan alanların ödemelerinin ise Ziraat Bankası şubelerine gönderileceği bildirilen açıklamada, hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin bankaya müracaat etmeleri halinde ödemelerinin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi/" linkinden eğitim öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabileceği ifade edildi.