İKÇÜ'den, kampüste yemek dağıtımına izin verilmediği iddiasına yanıt:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), İzmir Büyükşehir Belediyesinin üniversitede yemek dağıtımı konusunda herhangi bir müracaatının olmadığını belirterek, kampüste yemek dağıtımına izin verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yemek dağıtacağı haberinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla öğrenildiği belirtildi.

Dağıtıma ilişkin herhangi bir resmi izin talebi ya da bilginin üniversiteye ulaşmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"10 Ekim Pazartesi günü merkez kampüsümüze gönderilen araçlar giriş izinleri olmadığı için kampüs içerisine alınmamıştır. Kamu görevini yerine getiren iki kurum arasında devletin ilkeleri kapsamında işlemesi gereken izin sürecine ilişkin işleyiş belediye yetkililerine sözel olarak aktarılmış, talep için resmi yazı gönderilmesi gerektiği kendilerine iletilmiştir. Adı geçen tarihte tarafımıza resmi bir talep ulaşmamıştır. Sözlü görüşmelerimizde üniversitemizde ikinci öğretim bulunmadığı ve eğitim öğretimin 17.00'de sona erdiği, o saatten sonra dağıtıma ihtiyaç olmadığı, öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği Balatçık Mahallesi girişindeki Balatçık Kapı'da dağıtım yapılması halinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabileceği bilgisi yetkililere aktarılmıştır."

Açıklamada, üniversitede tüm öğrencilere 6 lira karşılığında her gün 4 çeşit yemek verildiği, ihtiyaç sahibi öğrenciler için ise ücretsiz yemek imkanı sağlandığı bildirildi.

Katip Çelebi İZBAN durağının hizmete açılmasına yönelik 5 yıldır süren müzakerelerde belediyenin olumsuz tutumu nedeniyle sonuç alınamadığı da açıklamada belirtildi.