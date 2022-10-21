Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,94 puan değer kazanarak 3.919,79'a çıktı. Toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,64 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bugün yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.