Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ilk tutuklama haberi Ardahan'dan
Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 14:15
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 Ekim'de yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız