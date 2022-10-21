Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklama: Bu işin üstüne gidiyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin açılışında konuştu.

Geçen cuma günü Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Bilgin, kazadan hemen sonra olay yerine gittiklerini anlattı.

Maden işçilerinin aileleriyle görüştüklerini aktaran Bilgin, "Bu tür kazaların kaza olarak kalmasını, yani bütün tedbirlerin alınarak, bütün sorunları ortaya çıkartarak, bütün sorumluların cezalandırılmasını elbette ki istiyoruz. Ben de bu konuda 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bu işin üstüne gidiyorum ve bunları ortaya çıkartmalıyız." diye konuştu.