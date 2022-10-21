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FETÖ'den olmayan askeri öğrencilerin tasfiye yöntemleri iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'den ihraç edilen tutuklu 8 eski asker hakkında 'işkence yapmak' ve 'eziyet etmek' suçlarından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma ve kendilerinden olmayan öğrencileri tasfiye etme yöntemleri anlatıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ekim 2022 15:39
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FETÖ'den olmayan askeri öğrencilerin tasfiye yöntemleri iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu eski 8 asker hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Örgüt mensubu olmayan öğrencilere işkence yapmak ve eziyet etmekle suçlanan sanıklardan İbrahim Emre Uyanık'ın 427 yıl 6 ay, Muharrem Kuruoğlu ve Salih Uslu'nun 199 yıl 6'şar ay, Muhammed Mustafa Ağıllı'nın 171 yıl, Mehmet Ayhan Demirtaş'ın 114 yıl, Abdulsamet Oyar'ın 85 yıl 6 ay, İbrahim Özcan Dedemoğlu'nun 28 yıl 6 ay ve Metehan Acar'ın 52 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede FETÖ'nün TSK'ya sızma yöntemleri ve örgüt mensubu olmayan öğrencileri tasfiye yöntemleri ayrıntılarıyla anlatıldı. İddianamede, FETÖ'nün geçmiş dönemde, ordu içerisinde çoğunluğu ele geçirmek, rütbeli personelin tamamının örgüt üyelerinden oluşmasını sağlamak amacıyla kendisinden olmayan askeri öğrencileri göreve başlamadan farklı yöntemler kullanarak askeri okullardan tasfiye ettiği belirtildi. Terör örgütünün, orduda çoğunluğu elde etmeye başladığı dönemlerde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere baskı ve şiddetini arttırdığı, bu yolla FETÖ üyesi olmayan öğrencilerin okuldan ayrılmalarına neden oldukları belirtilerek, şöyle denildi:

"2006-2007 yılları arası 79 askeri öğrenci kendi isteği ile veya disiplin kurulu kararıyla okuldan ayrılırken, bu sayı 2008-2009 döneminde 122, 2009-2010 döneminde 151, 2010-2011 döneminde 192, 2012-2013 döneminde 202 olarak kayıtlara geçmiştir. Görüldüğü üzere FETÖ'nün, TSK'da yapılanması daha fazla söz sahibi olduğu dönemlerde Harp Okulundan ayrılanların sayısı dikkat çekicidir. Ayrıca sağlık sebebiyle 2006-2007 yıllarında 4 öğrenci okuldan ayrılmasına rağmen, 2010, 2011, 2012 yıllarında bu sayı sırasıyla 34, 33, 73 olmuştur. Harp Okulları Kanunu incelendiğinde söz konusu öğrencilerin 38/2-e maddesi uyarınca Harp Okuluna devamına sağlık yönünden imkanı kalmadığı anlaşılmaktadır. İlgili yönetmelikler çerçevesinde adayların kayıtlarının sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerçekleştirildiği değerlendirildiğinde, okuldan ayrılan öğrencilerin daha sonra sağlık koşullarını kaybetmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi söz konusu durumun FETÖ'nün kendisinden olmayan öğrencilere yaptığı sistematik fiziki ve psikolojik muameleden kaynaklanmış olması da muhtemeldir."

GÜNEŞTE İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA BEKLETİLDİLER

İddianamede öğrencilerin özellikle sportif eğitimleri tamamlamak zorunda olduğuna dikkat çekilerek, eğitim sırasında örgüt mensubu olmayan öğrencilerin farklı muamelelere tabi tutulduğu belirtilerek, "Bir grup öğrenci, çok basit eğitimlere tabi tutulurken örgüt mensubu olmayan öğrenciler aç ve susuz bırakılarak uzun süre koşturulmakta, güneş altında iç çamaşırıyla uzun süre bekletilerek spor yaptırılmakta, eğer öğrenci dayanabilirse sağlığının ve psikolojisinin bozulmasına yol açılmakta, dayanamıyorsa yapamadığı için okuldan atılmakta veya bunu anlayan öğrencinin kendi isteği ile tazminat ödeyerek, okuldan istifa etmesi sağlanmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler FETÖ ile bağlantısı olmayan, örgüte karşı olan veya örgütten olup da örgütün istekleri dışına çıkan, örgütten ayrılan öğrencilerden oluşmaktadır" denildi.

FETÖ'nün kendilerinden olmayan öğrencilerin mezun olmalarını engellemek amacıyla eğitim amacı dışında kalan insanlık onuruna yakışmayacak uygulamalar yaptığı vurgulanan iddianamede, "Şüphelilerin, haksız yere disiplin cezası vermek, diğer öğrenciler istirahat ederken eğitim adı altında yaralanana kadar mağdurlara eğitim yaptırmak, susuz bırakmak, hakaret etmek, sıcak asfalta sadece şortla yatırmak, lağım çukurunda eğitim yaptırmak şeklinde fiziksel ve psikolojik eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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