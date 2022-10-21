Kırtasiyeci dehşeti kamerada: Gürültü yapan çocukları dövdü

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde okuldan çıkarak evlerine giden 10 yaşındaki iki çocuk kaldırımda yürümeye başladı. İki çocuk, kendi aralarında konuştukları esnada cadde üzerindeki kırtasiyenin önünden geçerken içeriden çıkan şahıs tarafından içeriye sokuldu. Çocuklar burada şahıs tarafından dakikalarca kafalarına vurularak tekme tokat dövüldü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gürültü yaptıkları için çocukları dövmüş

Çocukların olayı anlatmaları üzerine aileleri soluğu emniyette aldı. Şikayet üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, olayın yaşandığı kırtasiyeye giderek, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocukları döven şahsın kırtasiye sahibi İsa Ö. (39) olduğu tespit edildi. Şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, çocukların sürekli kırtasiyenin önünden geçerken gürültü yaptıklarını, malzemeler ile oynadıklarını ve bundan rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İsa Ö., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.