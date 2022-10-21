Çocukları matematiği sevsin diye anneleri okullu oldu

Milli Eğitim Bakanlığının "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında merkez Melikgazi ilçesindeki Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yürütücülüğünde bir araya gelen 3 öğretmen, Küçükbürüngüz Köy Yaşam Merkezi'nde öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak için 17 veliye yönelik kurs düzenledi.

Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Tatlı, proje koordinatörü Çelebi Kalkan ve öğretmen Gönül Altın, velilerle bir araya geldi.

Matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenmeyi kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi sevmelerini sağlamak için kursa katılan ailelere, eğlenceli aktiviteler eşliğinde kurs veriliyor.

Koordinatör Çelebi Kalkan, AA muhabirine, bu projeyi çocukların geleceği için önemsediklerini söyledi.

İlkokulda çocuğu bulunan velilere, matematiğin günlük hayatla ilişkileri noktasında uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Kalkan, şöyle konuştu:

"Velilerimiz bu kursta öğrendikleri bilgileri çocuklarına evde uygulayarak, mutfakta, yaşamın her alanında matematiğin var olduğunu anlatıp, çocukların matematikle ilgili ön yargılarını yıkmalarına ve bu dersle bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Burada en önemli husus, velilerin farkındalığının artırılmasıydı."

Öğretmen Gönül Altın da proje sayesinde veli aracılığıyla öğrencilerin kalbine dokunduklarını dile getirdi.

Matematiğin en çok zorlanılan derslerden olduğuna dikkati çeken Altın, ailelere çöp şiş, patates ve çeşitli materyallerle 3 gün süren 30 saatlik eğlenceli eğitim verdiklerini anlattı.

Altın, ailelerin öğrendiklerini evlerinde çocuklarıyla uyguladığını belirterek, "Çocuklarımızın ve velilerimizin ön yargılarını kırdığı, korkulacak hiçbir şeyin olmadığını fark ettikleri zaman kesinlikle hepsinin matematikte başarılı olacağına inanıyoruz. Bu sebeple projeyi hayata geçirdik. Bütün velilerin çok sağlıklı şekilde bu soruları çözdüğünü gördük." dedi.

- "Eğlenerek de öğrenilebiliyormuş"

Kursiyerlerden Özlem Polat da 2 çocuk annesi olduğunu, böyle bir projede yer almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Burada eğlenerek öğrendiklerinin altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Matematiğe karşı ön yargılarımız çok fazlaydı. Eğlenerek de öğrenilebiliyormuş aslında. Matematik, hayatımızın içinde ama biz bunu fark edemiyoruz. Bakkala gittiğimiz zaman bile matematik şart. Aslında alışveriş yaptığımızda ödemeyi taksitlere böldürmek bile matematikle ilgili. Bunları burada daha iyi fark ettik. Burada oynayarak öğrendiklerimi çocuklarımla da yaptım."

Sima Kabaktepe ise patates ve çöp şişle kare, dikdörtgen ve üçgen gibi şekilleri öğrendiklerini, evde çocuğuyla bunları denediğini aktardı.

Tuğba Karaoğlu da hayatın her alanında artık matematiği gördüğünü belirterek, "Şekillerle oyunlar oynadık. Mutfaktaki eşyalardan bile matematik ve geometriyle ilgili şekiller çıkarabiliyorum. Buraya gelmem bana çok şey kattı. Çocuklara sayıları eğlendirerek nasıl öğretebileceğimi öğrendim. Matematik hayatımızın her yerinde varmış aslında, bunu yeni fark ettim." diye konuştu.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, projenin başlamasında olduğu gibi sürekli hale gelmesi için de çalışma yürütüyor.