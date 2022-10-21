FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), üyelerine para transfer yöntemlerini en ince ayrıntısına kadar deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 666'ya yükselirken şüphelilerin itirafları sonucu 38 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik 59 ilde düzenlenen operasyon sürüyor.

Bir taraftan gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini alan, diğer taraftan da firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 666'ya yükseldi.

- İtiraflar yeni şüphelileri ortaya çıkardı

Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Bu şüphelilerin verdikleri ifade ve ekiplerin çalışmalarında ortaya koyduğu yeni deliller ışığında 38 yeni şüphelinin kimliği tespit edildi.

Söz konusu şüpheliler için cumhuriyet başsavcılıklarından alınan kararın ardından operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 704'ten 742'ye yükseldi.

Öte yandan gözaltına alındıkları il emniyet müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan 280 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

- Para transfer yöntemi

Soruşturma süreci ve operasyon sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün, güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunduğu belirlendi.

Transfer edilen tutarın, alıcı örgüt üyesinin etkin pişmanlıktan yararlanma durumu, örgüte bağlılığı ve örgütsel konumuna göre farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Buna göre FETÖ'nün Türkiye'ye, ABD başta olmak üzere bazı AB ülkelerinden gönderdiği paraların büyük çoğunluğunun İstanbul'da toplandığı, İstanbul'daki mahrem imamın talimatıyla harekete geçen dağıtıcıların, belirlenen illere kara yoluyla parayı götürdüğü ve söz konusu paranın ildeki mahrem imamın talimatıyla üçüncü bir kişiye (kasa) teslim edildiği belirlendi.

Buluşacağı kişiyle ilgili bilgileri ilin mahrem imamından alan örgüt üyesinin (kasa) parayı genellikle cami avlularında mahrem kuryelere teslim ettiği ve paranın ATM'lerin kartsız işlem, kargo ya da elden teslim yöntemleriyle alıcı örgüt üyelerine ulaştırıldığı tespit edildi.

- Örgüt içerisinde huzursuzluk başladı

Emniyet birimleri, soruşturma süreci ve operasyonla birlikte FETÖ tarafından Türkiye'ye gönderilen paranın, örgüt için "değerli" denilen kesimin yaklaşık yüzde 20'sine dağıtıldığını da saptadı.

Kalan yüzde 80'lik kesimin ise örgütün "üst aklı" olarak görülen kişilerce "itirafçı" ya da örgütten kopan olarak gösterilmeye çalışıldığı belirlendi.

Öte yandan, mahrem kuryelerin de parayı örgütün belirlediği miktarın altında gönderdiği, aradaki farkı ise kendisine ayırdığı tespit edildi.

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun yeni tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edeceği belirtildi.