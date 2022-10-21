Meslek liseliler ürettikleri çiçeklerden parfüm geliştirdi

Lisenin tarım alanı öğrencileri tarafından üretilen çiçekler, laboratuvar hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından parfüme dönüştürüldü. 1 yıllık çalışma sonucunda geliştirilen parfüm kısa sürede seri üretimine geçilerek piyasaya sürülecek. Marka tescil ve patent çalışmaları devam eden parfümle ilgili bilgi veren Ercan Gökkaya, "Seralarımızda ürettiğimiz bitkileri kurutup onların yağını, esasını çıkartıp parfüm üretme fikriyle yola çıktık. Laboratuvar Hizmetleri Alanımızda da öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz işin araştırılıp geliştirme aşamasını 1 yıldır yürütüyorlar. 1 yıldır çiçekleri toplayıp kurutup yağını esansını aldıktan sonra parfüm ar-ge çalışmalarına devam ettiler" diye konuştu.

48 saat kalıcılığı var

Parfümü deneyenlerden bugüne kadar çok olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Gökkaya, şöyle konuştu:

"Parfümümüzü çiçeklerin kendi yağları, esanslarıyla bunu elde ettik. Yaklaşık 48 saat bunun kalıcılığı var. Şu an son aşamadayız. Parfümümüzü üretiyoruz. Değişik bitkilerden, lavanta, menekşe, vanilya gibi bitlilerden üretiyoruz parfümlerimizi. Kısmetse yılın sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Allah nasip ederse seri üretimini de yapıp bunu da öğrencilerin emeği olarak satış noktasında ve piyasaya pazarlamayı düşünüyoruz. Seri üretimle beraber marka tescilimizi hem patentini almış olacağız. Hem kendi markamızla ürünlerimizi piyasaya sürmüş olacağız. Burada Yalova'yı temsil eden, içinde Yalova'yı barındıran bir marka ve patent çalışıyoruz. Bu da sürpriz olsun inşallah. Kendi ürettiği bitkilerin çiçeklerinden parfüm üretebilen ve bunu seri üretime dönüştürebilen ilk meslek lisesi olacağız inşallah."

"Güzel geri dönüşler aldık"

Kimya Öğretmeni Gurbet Bal ise parfümlerde menekşe ağırlıklı çalıştıklarını dile getirdi. Gül, zambak ve lavanta gibi çiçeklerden de parfüm çalışması yaptıklarını ifade eden Bal, üretim süreçleri hakkında da bilgi verdi. Serada öğrenciler tarafından yetiştirilen çiçeklerin toplandıktan sonra temizlendiğin ifade eden Bal, sonrasında da kurutulma işleminin yapıldığını kaydetti. Su buharıyla bitkinin yağını ayırdıklarını anlatan Bal, "Bu yöntemde hiçbir kimyasalın kullanılmaması bizim için önemli. Sadece suyla, kuru çiçeklerle yağını çıkarıyoruz, sonrasında aldığımız esans yağı, etil alkol, izopropil alkol gibi maddeler kullanıyoruz. Alkol, esans suyu ve saf su yardımıyla karışımı hazırlıyoruz, şişelere koyuyoruz. Bunların belirli mayalama, dinlenme süreci var. Ondan sonra parfümler hazır bir hale geliyor. Parfüm çalışmasında yeni olmamıza rağmen güzel geri dönüşler aldık" dedi.