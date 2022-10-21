Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır."
"Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır"
"DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."
"Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken, diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vardır."
"Lafarge, teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız