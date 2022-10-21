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4. kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir davasında karar

Esenyurt'ta 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in erkek arkadaşı Kenan Daniş'in yargılandığı davada karara bağlandı. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenen sanık Kenan Daniş beraat etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 20:51
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4. kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir davasında karar

Esenyurt'ta 9 Mart 2021'de Sevcan Demir 4. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Demir'in erkek arkadaşı Kenan Daniş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada Sevcan Demir'in annesi ve kardeşleri ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada sanık Kenan Daniş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"Aklıma kötü bir şey yapacağı gelmedi"

Savunma yapan sanık Kenan Daniş, "Evden ayrıldıktan sonra Sevcan'ın kuzeni Yeşim'in mesaj atarak 'Bu kız kendine alkol alacak. Kendine bir şey yapabilir' demesinin üzerine eve tekrar geldiğini söyledi. Kenan Daniş savunmasının devamında, "Benim aklıma bir şey yapacağı gelmedi. 3 dakika geçti geçmedi ses gelmeyince ben odanın kapısını açtım. İçerde kimse yoktu. Balkonun kapısı zaten az açılıyordu. Kapı açıktı. Balkondan aşağı doğru baktım kendisi yerde kanlar içinde yatıyordu. Hızlıca aşağı indim. Dili boğazına kaçmasın diye müdahale ettim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Kenan Daniş'in üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan yeterli delil olmadığı, sanığın suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin kararına tepki gösteren Sevcan Demir'in ailesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

"Yeter artık Sevcanlar ölmesin"

Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun yaptığı açıklamada, "Kızım beni bir gün önce aradı 'anne Kenan beni öldüreceğini söyledi' dedi. Bu nasıl bir kanun. Yeter artık Sevcanlar ölmesin. Duyun sesimi. Bu adam 'öldü, başında bekliyorum' dedi. Bu nasıl adalet. 3 tane hakim değişti. Ben bu adamın tekrar yakalanıp ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Benim kızım bir kez daha öldürüldü bu kararla, benim geride beş tane evladım var hepimiz öldük" dedi.

"Kararı kabul etmiyoruz, beraat kararı çok ağır bir karardır"

Sevcan Demir'in ağabeyi Coşkun Demir, "Bu şahıs kardeşimi bilerek ve isteyerek katletmiştir. Katil, sen o çocuklarını buraya göndermezsen biraz sonra bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin diyor kardeşim için ve arkasından bu eylemi gerçekleştiriyor. Maalesef bugün hiç istemediğimiz arzu etmediğimiz çok yanlış bir karar verilmiştir. Kararı kabul etmiyoruz, beraat kararı çok ağır bir karardır" diye konuştu.

Ailenin avukatı Burhan Sinar, "Karar karşı istinaf kanun başvuracağız. Yargılama sürecinde zaten bütün delilerimizi ortaya sunduk. Sanık tasarlayarak canice hisle maktulü öldürmüştür ve intihar süsü vermiştir" dedi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kenan Daniş'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan Kenan Daniş ilk duruşmada Sevcan Demir'i öldürmediğini savunmuştu.

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