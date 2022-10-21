Üniversite öğrencileri diyabet hastaları için 'akıllı insülin kalemi' tasarladı

Çevreci, akıllı hatırlatma özelliği olan insülin kalemindeki enjeksiyon sistemini otomatik çalışacak şekilde tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları prototiple TEKNOFEST 2022'de finalde yarışan projeler arasına seçildi.

Mühendislik öğrencileri Mehmet Kaan Coşar, Şeyma Ezgi İmdat ve Yaşar Taha Daresa üniversitenin Biyoteknoloji Laboratuvarında insülin kalemini kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenciler, "akıllı insülin kalemi"ne patent almayı ve bu projeyle ulusal, uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyor.

- "12 yıldır diyabet hastasıyım"

Projenin Koordinatörü Mehmet Kaan Coşar, AA muhabirine, 12 yıldır diyabet hastası olduğunu söyledi.

Diyabet hastalarının insüline bağımlı yaşamak zorunda olduğunu belirten Coşar, "Gün içinde bunu bazen yapmayı unutuyorsunuz. Bu da kan şekeri düzeyinizin bozulmasına neden oluyor. Bu problemlerin ortadan kalkması için akıllı insülin kalemi projemizi hayata geçirdik." dedi.

Hastaların halihazırda kullandığı insülin kalemlerinde ünite ayarı ve enjeksiyon sisteminin manuel çalıştığını ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

"Kalemin enjeksiyon için basılan bölümüne basmaya gücü yetmeyen ve basmakta zorlanan bireyler için geliştirdiğimiz akıllı insülin kalemi ile cihazı elektronik olarak tasarladık ve dokunmatik sensör ekledik. Bu sayede düğmeye basmak için güç uygulamak yerine dokunmayı yeterli hale getirdik. Aynı zamanda enjeksiyonun ne zaman ve kaç ünite yapıldığının unutulması sorununa karşı çözüm olarak, yapılan enjeksiyonların zaman ve ünite bilgisini kaydedecek bir sistem tasarladık. Enjeksiyon zamanı geldiğinde alarm ile hasta uyarılarak bu sorunun önüne geçilebilecek."

- "Diyabet hastası anneannem çok sevindi"

Proje ekibinden Şeyma Ezgi İmdat da akıllı insülin kaleminin hayat kurtaran bir proje olduğunu ifade etti.

Anneannesinin diyabet hastası olduğunu anlatan İmdat, "Anneanem insülin iğnesini sabah ve akşam kullanmak zorunda. Unuttuğu için iğnesini hep ben yapıyorum. Bazen benim bile unuttuğum zamanlar oluyor. Diyabet hastası olan hem Mehmet Kaan arkadaşımıza hem de yakınlarımıza destek olmak için bu projeyi oluşturduk." diye konuştu.

Anneanesine projeden bahsettiğini dile getiren İmdat, "Diyabet hastası anneannem çok sevindi. 'Hemen getir de kullanayım' dedi. Ayrıca tasarladığımız akıllı diyabet kalemindeki alarm sisteminin artı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşar Taha Daresa da cihaza, taşınabilir olması için şarj edilebilir batarya eklediklerini anlattı.

Projenin çevreci olması adına da çoğu insülin kalemindeki gibi "kullan at" yerine tekrardan doldurulabilir "kartuş" sistemini kullandıklarını belirten Daresa, bu sayede atıkları azaltarak ve geri dönüşümü kolaylaştırarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

- "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, ikinci sınıf öğrencilerinin başarılı bir projeye imza atmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Diyabet hastalığının çok yaygın olduğunu anımsatan Kaya, "Benim rahmetli annem de diyabet hastasıydı. Öğrencilerimin yaşadıklarını ben de yaşadım. Akıllı insülin kalemi uygulama kolaylığı getirecek. Halen ithal edilen bir ürün olan diyabet kaleminin yerli üretimi bizim için son derece önemli. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Hasançebi de öğrencilerinin yerli ve milli bir cihaz ortaya koyduklarını ifade etti.

İnsülin kaleminin hatırlatma, kayıt tutma ve çevreci özellikleri olduğunu dile getiren Hasançebi, şunları kaydetti:

"Bizim gençlerimizin bir fikri ortaya koyup bunu hayata geçirmesi, teknolojiyi hayata katacak şekilde uygulamalara girmesi, bu anlamda baktığımızda getireceği ekonomik ve diğer katkılardan daha önemli. Toplum sorunumuza gençlerimiz çözüm üretiyor teknolojiyi ve bilimi kullanarak. Bu gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor. Hem üniversite olarak hem de bölüm öğretim görevlileri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu tip örnekler aslında fikri olup cesaret edemeyen ya da bir şekilde 'olmaz' diyen çocuklarımıza da örnek. Son derece yetenekli ve potansiyeli yüksek gençlerimiz var."