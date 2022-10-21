'Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri kendi bürolarını açabilecek'

Bakan Kirişci, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olmasının yanında siyasetin de üstadı olduğunu belirterek, sadece Türkiye'nin değil belki de dünyadaki nadir şahsiyetlerden birisi olduğunu vurguladı.

"AK Parti olarak siyaset nasıl yapılır, millete hizmet nasıl üretilir, eser ve hizmet siyaseti noktasında ortaya neler konulabilir, bunları çok somut şekilde göstermiş bulunuyoruz. Hamdolsun 21 yıllık süreç geride kaldı." diyen Kirişci, Erzurum'un ise AK Parti için önemli kale olduğunu belirtti.

Kirişci, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile 2023 ve sonrasına yol yürüme mecburiyetinde olduklarını, bunun tüm dünya mazlum milletleri için de önem taşıdığını söyledi.

Programlarda, Türkiye kamuoyuna önemli mesajlar verdiklerini anlatan Kirişci, Erzurum'un hayvancılıkta ve özelikle tarımın başkenti pozisyonda bulunduğunu belirterek, "Bu manada Sözleşmeli Besicilik Uygulamasının lansmanını Erzurum'da yapma kara verdik. Çok iyi ve bizler için mutluk verici oldu. İnşallah çok güzel neticeler alacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

- "Gıda, ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekimler sahaya inecek"

Bakanlık ve taşra teşkilatlarındaki çalışmaların takip edilmesinde yarar olduğunu ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Yeminli mali müşavirlik gibi kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Biz ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekimleri inşallah lisanslandıracağız. Yani bunlar aynı yeminli mali müşavir gibi kendi bürolarını açıp hizmet veriyor olacaklar. O zaman bu et acaba ne kadar, hijyen veya bu ekmek ne kadar sağlıklı gibi bunlarla bir problemimiz yok ama bu konularda daha kesin ve kalıcı şeyler görelim istiyoruz. Kendimizle ilgili aldığımız önlemler var. Sistemimiz çalışıyor ama ziraat, gıda su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekimlerimizi sahaya almak istiyoruz. Bunun adımını aslında attık."

Toplantıya, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra MHP Erzurum İl Başkanlığına geçen Bakan Kirişci, burada bir süre İl Başkanı Naim Karataş ve partililerle görüştü.

Erzurum Valiliğini ziyaret eden Kirişci, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp Vali Okay Memiş ile görüşme yaptı.