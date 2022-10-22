22 Ekim 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
22 Ekim 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2022 02:11
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Orhan KARAKURT atanmıştır.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Cengizhan BAŞARAN atanmıştır.
21 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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