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Karabağ'a Gardaş eli

Karabağ, yaklaşık 30 yılın sonunda yeniden Azerbaycan topraklarında. Ermenilerin taş üstünde taş bırakmadıkları ve dünyayla bağlantısını tamamen kestikleri Karabağ'ı ayağa kaldırmak için Erdoğan ve Aliyev omuz omuza verdi. Türk firmaları, bölgeyi ayağa kaldırmak için bir yandan yeni yollar yapıyor, diğer yandan da yeni şehirler imar ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 22 Ekim 2022 07:50
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Karabağ'a Gardaş eli

Önceki gün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyet ve bir grup gazeteci, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden Azerbaycan topraklarına katılan Karabağ bölgesindeydik. Bu, benim Azerbaycan'a ikinci, Karabağ'a ise ilk ziyaretimdi. Bundan beş yıl kadar önce Bakü'de yapılan Türk Filmleri Haftası'na katılmıştım. Doğup büyüdüğüm şehir Erzurum olunca Bakü sokaklarında kendimi memleketimde gibi hissetmiştim. Çayın yanında ikram ettikleri akide şekeri, limon ve kıtlama şeker üçlemesi memleketimin aile ortamındaki çay sohbetlerinin bir parçası gibiydi. Lehçesi ise tıpkı çocukluğumdaki akraba ziyaretlerindeki o sıcak aile ortamını hatırlatıyordu. Bu sıcaklık ve ilgiyi ikinci kez tüm heyet olarak Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşıyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in birbirlerine gösterdikleri dostluk ve yakınlık "İki devlet tek millet"in en samimi örneğiydi. Aliyev için Türkiye demek "Gardaşım Erdoğan" demekti. Aliyev ve Erdoğan, iki ülkenin birbirine destek olmanın çok ötesinde birlikte Kafkasya'da barış, huzur ve istikrar için kolları sıvamış iki güçlü lider aslında. Çalışma hedeflerini de bu çerçevede belirlemişler.

ERMENİSTAN TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMIŞ

Ermenistan bölgeden çekip gitmeden önce bölgede adeta taş üstünde taş bırakmamış, evler mahalleler yerle bir edilmiş. Savaşın en acımasız ve çirkin yüzünü bu toprakları dolaşırken hissediyorsunuz. Ancak yollar, şehirler, köyler velhasıl bütün bölge yeniden ayağa kaldırılıyor ve bu korkunç öfkeye karşı zafer ve barış inşa ediliyor. Bunun için de canla başla çalışan İlham Aliyev'in en büyük destekçisi "Gardaş"ı Erdoğan. İki lider, omuz omuza Karabağ'ı düştüğü yerden ayağa kaldırarak büyük bir dostluğa da tarihi imza atıyor. Zengilan ve Cebrayil bölgesindeki açılış ve temel atma törenleri için yaptığımız yolculuklarda uçsuz bucaksız topraklarda sık sık karşımıza Türk şirketlerinin şantiyeleri çıktı. Hummalı bir çalışma var. Bölgede yollar yeniden yapılırken, yaklaşık 30 yıl önce topraklarını terk eden bölge halkının evlerine dönebilmesi için akıllı şehirler inşa ediliyor.

HEM AÇILIŞ HEM TEMEL ATMA TÖRENİ

İlk durağımız Zengilan Havalimanı'ydı. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgenin 2. yıl dönümünde gerçekleşen açılış törenleri, bir anlamda zaferin yıl dönümünün de kutlaması gibiydi. Türkiye'nin de desteğiyle bu münbit toprakları yeniden ekip biçmek Azerbaycan'ın ilk hedeflerinden birisi. Hatta bu topraklarda yetişen ürünlerle dünyaya açılmayı planlıyorlar. Öğrendiğimize göre Zengilan bölgesindeki tarlalar Ermeni işgali döneminde mayın tarlasına çevrilmiş. Karabağ topraklarını işgalden kurtardıktan sonra Azerbaycan'ın ilk işi bu tarlalardaki mayınları temizlemek olmuş. Ardından da bu topraklar tarıma kazandırılmak için ilk adımlar atılmış. İşte açılışı için geldiğimiz Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü bu topraklarda hayata geçirilen projelerden sadece birisi. Bu topraklarda yaklaşık 3 bin Angus cinsi büyükbaş hayvanla hem hayvancılık başlatılıyor hem de son sistem teknolojiyle tahıl ekimi yapılacak. Uzaktan kumandalı traktörlerin kullanılacağı bu köy, Erdoğan'ın açılış konuşmasında belirttiği gibi, birkaç yıl içinde tüm dünyaya kapılarını açacak ve buradaki ürünlerle tüm dünyanın karnı doyacak.

FETİH VE İNŞİRAH SURELERİ

Bu verimli toprakların açılış töreninde Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim okudu. Yeniden Azerbaycan sınırlarına dahil olan bu toprakların fetih yıl dönümü vesilesiyle Fetih Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerini okuyan hocamız aynı zamanda aşılması gereken zorluklar için de manevi desteğin önemine dikkat çekerek İnşirah Suresi'yle hepimize bir kez daha şunu hatırlattı: "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul."

DOSTLUĞA AÇILAN YOLLAR

Taş üstünde taş bırakmayan Ermeni işgalinden geriye kalan bu toprakların yeniden hayat bulması için yürütülen hummalı çalışmaları üç başlıkta toplamak mümkün. Yol çalışmaları, yerleşim merkezleri ve toprakların yeniden işlenmesi. Bir günlük gezide Zengilan ve Cebrayil bölgesinde bir yandan geçen yıl başlanıp bu yıl tamamlanarak hayata geçirilen projelerin açılış törenleri yapılırken diğer yandan da yeni projelerin startı verildi. Bu çerçevede Zengilan Havalimanı'nın ve Dost Agrapork Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin tamamlanan ilk etabının açılışından sonra sıra bölgede yeni yapılan işlerin temel atma törenlerindeydi. Kumlak İstasyonu Temel Atma Töreni bir an önce bölgenin dünyayla bağlantısını sağlaması için atılan ilk adımlardan biriydi.

Aliyev, Erdoğan'a bir sohbet sırasında iki yıl sonra da Laçin Havalimanı'nın açılışına davet etti. "İnşallah orayı da birlikte açacağız" dedi. Erdoğan ise, "O kadar beklemeyelim, daha hızlı olun" diye espriyle karşılık verdi. Ardından Cebrayil bölgesine geçildi. Burada Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Aliyev'in omuz omuza vererek yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıkları Karabağ bölgesi yaralarını sararak en kısa sürede dünyayla kucaklaşmanın hayalini kuruyor. Karabağ'da açılacak yeni hava yolları, demir ve kara yolları sadece bölgenin kapısını dünyaya açmakla kalmayacak aynı zamanda iki ülke liderinin dostluğunu da geleceğe taşıyacak.

Ayşe Olgun

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