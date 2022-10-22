Lamba çipleri incelemede

Maden işçilerinin taktığı çipli aydınlatma lambaları faciaya ışık tutacak. Bartın Amasra'daki madende meydana gelen patlamayla ilgili, yargı ve bakanlıkların başlattığı incelemeler sürüyor. 6 savcının yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili her veri ve ekipmana el konulmuştu. Söz konusu malzemeler arasında madencilerin taktığı lambalara enerji sağlayan çipli aküler de var.

PERİYODİK OKUMA

Madene giren her çalışanın belinde taşıdığı ve aydınlatma için kullandıkları akülerde bulunan çipler, bulundukları konuma ilişkin komuta merkezine anlık veri aktarıyor. Madende 50-100 metre aralıklarla çip okuyucuları bulunuyor. -250 kot kuyu dibi, -300 kotu iç nokta, -350 kotu A ve B noktaları gibi yerlerde sabit okuyucular var. Bu okuyucular, çalışanların çalışma alanlarına giderken ya da dönerken mutlaka geçecekleri noktalara yerleştirilmiş.

HER MADENCİYE ÖZEL

Her işçi için özel lamba numarası mevcut. Kişiye özel olan bu lambaları başkası kullanmıyor. Ayrıca lamba akülerinin şarjı 20 saate kadar dayanıklı. İşçilerin madende geçirdiği vaktin 7 saat olduğu göz önüne alındığında, lambalar ya da akülerdeki çiplerin arızalı olma ihtimali yüzde 1'den daha az.

VERİ KAYBI YOK

Çip okuyucuları patlama anında zarar görmüş olsa bile anlık veri aktarımı sayesinde merkezde toplanan verilerin kaybolmasının imkansız olduğuna dikkat çekiliyor. Tüm bunlar sayesinde, yapılacak inceleme sayesinde her mesai başlangıcında farklı parametreleri rutin olarak kontrol eden mühendisler ya da emniyetçiler, madene inip gerekli kontrolleri yapmış mı, ortaya çıkacak. O gün madene kimlerin indiği, hangi bölümden geçtiği sorularına cevap bulunacak.

Ali Kürşat Büyükada