Uzmanlar uyarıyor: İnternetten ilaç almayın! Piyasada 10 ilaçtan 1'i saht

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Kazım Aykanat, ilacın mutlaka eczaneden alınması gerektiğini vurguladı. Sahte ve kaçak ilacın dünyada büyüyen bir problem olduğuna dikkat çeken Aykanat "İlacın internetten satısı söz konusu olmadığı için hepsi sahte. Çünkü içinde gerçekten etken madde olup olmadığı, ne kadar olduğu, yan etkilerinin neler olabileceği bilinmiyor. Sahte ilaç öldürüyor" dedi.

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