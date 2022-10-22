FETÖ kuryelerinin 153'ü KHK'lı çıktı!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) ortak operasyonu bu. Tam sekiz ay sabırla, didik didik inceleyerek ve bıkmadan tek tek delilleri toplayarak, fiziki takiple bu operasyonu büyük bir gizlilik içinde yürüttü KOM, TEM ve MASAK üçlüsü.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre ekipler geçen yıl bir itirafçının verdiği ifadeden yola çıkmışlardı. Takip konusu olan itiraf, FETÖ terörünün finansmanı ve bunun yöntemleriyle ile ilgiliydi. Hep söyleniyordu, FETÖ cezaevindeki FETÖ'cülerin yakınlarına para yardımı yapıyordu ama bu bir türlü tespit edilemiyordu.

FUAT UĞUR