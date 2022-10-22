Öğrencinin 'vegan menü' talebi KDK'nin girişimiyle karşılandı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, vegan olan bir öğrenci, okuduğu üniversite yemekhanesinde vegan menü seçeneğinin bulunmadığını, vegan öğrencilerin en temel haklarından olan beslenme hakkını kullanamadığını, üniversite yönetimine yaptıkları başvurunun ise sonuçsuz kaldığını belirterek, KDK'ye başvuruda bulundu.

Kampüs içindeki diğer seçeneklerin de vegan öğrenciler için kısıtlı olduğunu, durumun ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirten öğrenci, konunun sadece üniversitelerde değil tüm ülke genelindeki toplu yemek sisteminin bulunduğu kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda da vicdan hürriyeti kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Başvuruyu alan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile temasa geçti.

KDK'nin devreye girmesi sonucu üniversite yönetimi, 1 Eylül itibarıyla seçmeli menünün servis edilmeye başlandığı yönünde bildirimde bulundu. Vegan beslenen öğrenci ve personele de diğer öğrenci ve personel ile aynı miktarda ve aynı ekonomik koşullarda yemek servis edildiğini aktaran üniversite, başvurucunun taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.